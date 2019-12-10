Украл и спрятал в лесу. Тоболяк угнал самосвал с парковки гипермаркета

СЕГОДНЯ 09:11 2019-12-10T09:45:45+03:00

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В дежурную часть тобольской полиции позвонил владелец большегрузного автомобиля. 52-летний житель села Уват заявил, что кто-то угнал самосвал прямо с парковки гипермаркета. После его слов, что машина является единственным кормильцем в семье, стражи порядка начали поиск авто почти за миллион рублей.

– Пропавший автомобиль удалось обнаружить в кратчайшие сроки в лесном массиве. Позже был задержан ранее судимый 40-летний тоболяк. Угонщик пояснил, что кабина самосвала была открыта, он завел автомобиль путем замыкания проводов и спрятал его вдали от места происшествия так, чтобы машину не было видно издалека, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время фигурант свою вину признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Грузовик возвращен законному владельцу. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой тоболяку статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU