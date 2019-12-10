Тюменка обнаружила мужчину, лежащего на детской площадке без сознания

СЕГОДНЯ 08:46 2019-12-10T09:44:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшее воскресенье, 8 декабря, очевидцы спасли двух человек, вовремя позвонив медикам. Дело в том, что найденные ими люди находились без сознания.

– В первом случае очевидицы – мужчина и женщина – обнаружили возле автомобиля на улице Демьяна Бедного потерявшего сознание пожилого человека. Мужчина молчал, ничего не говорил, да еще и не шевелился. Они вызвали скорую помощь. Спустя 18 минут медики провели осмотр пациента и диагностировали у него алкогольное опьянение, затем передали мужчину в руки полиции, – рассказала пресс-секретарь станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.

Она также сообщила, что второй подобный случай произошел у забора на детской площадке по улице Широтной. Женщина проезжала мимо и случайно увидела молодого мужчину на асфальте. Остановившись, она позвонила по номеру 103. На ее вопрос, нужна ли ему помощь, тот только захрипел. Бригада врачей была на месте через 10 минут. Медики диагностировали у 25-летнего пациента алкогольное опьянение и также оперативно передали его стражам порядка.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» - Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU