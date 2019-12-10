Праздник к нам приходит: тюменка упала с высоты, развешивая игрушки на елке

СЕГОДНЯ 08:20 2019-12-10T09:42:30+03:00

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В Тюмени женщина упала с высоты, пытаясь повесить на елку игрушки как можно выше. К счастью, история для неё закончится благополучно: медики обещают, что местная жительница встретит Новый год в кругу семьи.

– Высота дерева доходила до потолка, и женщина решила воспользоваться столом, чтобы наряжать ель было удобнее. В какой-то момент она поскользнулась и, не удержавшись, упала со стола на стоявший поблизости стул. Стул сломался, а его острые обломки поранили тюменку так, что пришлось проводить операцию и зашивать раны, – рассказала пресс-секретарь областной клинической больницы № 2 Анастасия Дембицкая.

По информации медиков, в настоящее время пациентка находится на стационарном лечении, ее самочувствие улучшается. Кстати, случаи травматизма при установке красавицы-ели отмечаются ежегодно.

Падение даже с небольшой высоты порой приводит к печальным последствиям – вывихам, растяжениям и разрывам связок, переломам ребер и костей конечностей, что требует длительного лечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU