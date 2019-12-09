2019-12-09T20:39:26+03:00
Экономика

Генконсул Посольства Кореи в РФ отметил высокие позиции Тюмени в рейтинге городов по качеству жизни

По мнению Ким Донг Джо, областная столица – город благоустроенный
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Генконсул Посольства Кореи в РФ отметил высокие позиции Тюмени в рейтинге городов по качеству жизниГенконсул Посольства Кореи в РФ отметил высокие позиции Тюмени в рейтинге городов по качеству жизниФото: pixabay.com
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Тюменская область стала ключевым партнером для Южной Кореи, в том числе благодаря единственному в России почетному консулу Республики Корея в Тюмени. Такое мнение выразил министр-советник, генеральный консул Посольства Республики Корея в РФ Ким Донг Джо во время рабочей встречи с губернатором Тюменской области Александром Моором. Дипломат поблагодарил главу региона за встречу и отметил высокие позиции Тюмени в рейтинге городов по качеству жизни.

- Я первый раз посещаю Тюмень. Видно, что город благоустроенный, чувствуется теплая атмосфера, - поделился Ким Донг Джо.

По его словам, между двумя регионами в последнее время восстанавливается объём совместной торговли, но ещё есть куда двигаться. В 2020 году, в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Корея и России, планируется провести юбилейные мероприятия в Москве и Тюмени.

По данным Уральского таможенного управления внешнеторговый оборот Тюменской области с Республикой Корея за 2018 год увеличился в 7,5 раз и составил почти 174,8 млн долларов. Экспорт составил 4,9 млн долларов, импорт – почти 170 млн долларов. По итогам девяти месяцев 2019 года товарооборот составил почти 144 млн долларов, из которых экспорт – свыше 608 тысяч долларов, импорт – более 143 млн долларов. Тюменская область поставляет в Корею нефть, нефтепродукты, древесину и изделия из неё, импортирует – котлы, оборудование, механические устройства и изделия из чёрных металлов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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