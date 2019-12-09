2019-12-09T20:25:29+03:00
Здоровье

Федеральные эксперты оценили систему оказания медицинской помощи тюменским онкобольным

Делегация отметила высокий уровень организации диагностики новообразований
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: департамент здравоохранения Тюменской областиФото: департамент здравоохранения Тюменской области
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Делегация специалистов Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина проанализировала систему оказания медицинской помощи онкологическим пациентам в Тюменской области. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, экспертная бригада онкологов осмотрела «Медицинский город», Радиологический центр, Центр амбулаторной онкологической помощи Медицинского клинического диагностического центра и Морфологический центр.

По словам руководителя делегации, ведущего специалиста по работе с регионами НМИЦ онкологии им Н.Н. Блохина Андрея Криницына, в Тюменской области эксперты отметили высокий уровень организации диагностики. Здесь есть всё необходимое оборудование, на достаточно высоком уровне представлено обеспечение кадрами.

- Нам понравилась система раннего выявления онкологических заболеваний, которая реализована в Тюменской области. Комплексный анализ медицинской документации всех клинических подразделений показали высокий уровень ее ведения. Особенно стоит отметить отсутствие бумажного документооборота. Проведена 100% цифровизация всех процессов в медицинских организациях, - отметил Андрей Криницын.

Он подчеркнул, что в «Медицинском городе» работает полноценная медицинская информационная система, в которой ведётся региональный раковый регистр. В рамках этого ведётся полноценный мониторинг и учёт больных со злокачественными образованиями, которые нуждаются в лекарственном лечении.

По итогам визита эксперты вынесут экспертное мнение об уровне оказания онкологической помощи в Тюменской области. Однако уже сейчас они уверенно говорят о достойной реализации медицинской помощи, которую можно подавать в пример другим регионам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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