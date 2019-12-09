Александр Моор: Тюменская область заинтересована в развитии сотрудничества с Кореей

СЕГОДНЯ 20:12 2019-12-09T20:12:18+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор в минувшую пятницу, 6 декабря, встретился с представителями корейской делегации во главе с министром-советником, генконсулом посольства Республики Корея в РФ Ким Донг-Джо. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, глава региона презентовал дипломату об экономическом развитии Тюменской области и инвестиционной привлекательности для иностранных бизнесменов.

По словам Александра Моора, правительство Тюменской области уделяет большое внимание развитию промышленного потенциала, а также реализации научно-образовательных, медицинских и культурных проектов.

- Во время визита тюменской делегации в Корею в январе этого года было заключено четыре соглашения о сотрудничестве: с клиникой «Северанс», Университетом иностранных языков Хангук, Институтом КАИСТ, Junglim Architecture Co. Ltd. по реализации проекта по проектированию и строительству Выставочного центра в Тюмени. С клиниками «Северанс» и «Бундан» есть договоренности по организации подготовки медицинских специалистов, внедрению в тюменских медицинских учреждениях передовых корейских технологий, - рассказал Александр Моор.

Губернатор предложил провести в 2020 году совместную российско-корейскую выставку с участием корейских компаний для активизации взаимодействия Тюменской области с Республикой Корея в гуманитарной и экономической сферах.

- Мы заинтересованы в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Республикой Корея. Корейским партнерам мы готовы предложить проекты в нефтехимической промышленности – производстве и переработке полипропилена, нефтегазовом машиностроении, судостроении и судоремонте, сферах образования и здравоохранения, в развитии туризма и гостиничного дела, – подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU