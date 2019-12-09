Дорожники в рамках нацпроекта обустроили в Ханты-Мансийске 114 тысяч квадратов дорожного полотна

СЕГОДНЯ 17:54 2019-12-09T17:54:01+03:00

В Ханты-Мансийске перевыполнили план по приведению магистралей города в нормативное состояние. Фото с сайта admhmansy.ru

Это в два раза больше, чем планировалось

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В минувшем строительном сезоне в Ханты-Мансийске выполнили в два раза больше работ по приведению магистралей города в нормативное состояние, чем планировали. Об этом рассказал депутату окружного парламента Василию Филипенко заместитель главы Ханты-Мансийска, директор департамента городского хозяйства Сергей Волчков, обсуждая реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Для приведения магистралей в нормативное состояние и снижения аварийности отремонтировано 114 тысяч квадратных метров дорожного полотна на общую сумму порядка 203 миллиона рублей. В разных частях города – на улицах Самаровская, Луговая, Свердлова – появились вместительные общественные парковки. Причем выбор мест для их строительства выбран с учетом анализа запросов жителей, поэтому новые стояночные площадки никогда не пустуют.

В 2020 году продолжением благоустройства улицы Мира станут работы по устройству грязевых дорожек, засеиванию газонов, посадке деревьев, там будут применены новые подходы к созданию клумб и цветников.

По словам Василия Филипенко, в 2019 году в Ханты-Мансийске отремонтировано много дорог, проведена серьезная работа по благоустройству. Но понятно, что всегда есть запрос на большее.