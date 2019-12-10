2019-12-10T07:08:53+03:00
Общество

На двух тюменских перекрестках обесточат светофоры

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Вадим Бегун
Поделиться:
На двух тюменских перекрестках обесточат светофоры. Фото - pixabay.com.На двух тюменских перекрестках обесточат светофоры. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 10 декабря, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 20.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Чаплина и Демьяна Бедного, с 9.00 до 12.00 – на пересечении улиц Авторемонтной и Механизаторов.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» - Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24