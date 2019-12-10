Тюменцев обрадовали новыми автобусными остановками

СЕГОДНЯ 06:21 2019-12-10T07:11:38+03:00

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В Тюмени трем вновь обустроенным остановочным павильонам присвоены наименования. Это сделано в соответствии с Порядком присвоения, изменения наименований автобусных остановок в границах областного центра.

По информации МКУ «Тюменьгортранс», новая остановка «Улица Земляничная» расположена на автодороге «Подъезд к садовому товариществу «Солнышко», в районе дома № 170 по улице Жданова, «Улица Розовая» – на той же дороге в районе дома № 249 по улице Розовой.

Кроме того, новый павильон появился по адресу: улица Максима Горького, 83. Он называется «Пенсионный фонд».

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ИСТОЧНИК KP.RU