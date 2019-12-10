2019-12-10T07:11:38+03:00
Общество

Тюменцев обрадовали новыми автобусными остановками

Павильонам присвоили имена
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени новым остановкам дали названия. Фото - горадминистрация.В Тюмени новым остановкам дали названия. Фото - горадминистрация.
Изменить размер текста:

В Тюмени трем вновь обустроенным остановочным павильонам присвоены наименования. Это сделано в соответствии с Порядком присвоения, изменения наименований автобусных остановок в границах областного центра.

По информации МКУ «Тюменьгортранс», новая остановка «Улица Земляничная» расположена на автодороге «Подъезд к садовому товариществу «Солнышко», в районе дома № 170 по улице Жданова, «Улица Розовая» – на той же дороге в районе дома № 249 по улице Розовой.

Кроме того, новый павильон появился по адресу: улица Максима Горького, 83. Он называется «Пенсионный фонд».

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» - Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24