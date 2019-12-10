«Ночь. Улица. Фонарь…»: юные воры вынесли из ишимской аптеки всю оргтехнику
В ишимскую полицию позвонил владелец одной из аптек города. Мужчина сообщил, что ночью кто-то проник в помещение и унес всю оргтехнику.
– Сотрудники уголовного розыска установили, что преступники топором выбили окно. Злоумышленники проникли в помещение и похитили компьютеры, копировальную технику и комплектующие к ним. Сумма ущерба, по словам потерпевшего, составила 133 тысячи рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
В ведомстве также сообщили, что эксперт-криминалист с места преступления изъял отпечатки пальцев. Благодаря этому удалось идентифицировать личность подозреваемых.
Молодые жители Ишима доставлены в дежурную часть. Следователю они пояснили, что планировали совершение кражи в течение нескольких дней, похищенное собирались использовать в личных целях.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». Юношам выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU