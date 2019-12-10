«Освобождение сына» обошлось тюменке в 130 тысяч рублей
В тюменскую полицию поступило заявление от местной жительницы. Женщина сообщила, что стала жертвой мошенников.
– Злоумышленник представился ей сотрудником полиции. В ходе разговора неизвестный под предлогом освобождения сына потерпевшей от уголовной ответственности за совершенное ДТП попросил перечислить на его счет более 130 тысяч рублей. Доверчивая тюменка выполнила все указания звонившего и перевела указанную сумму через мобильное приложение, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Алина Ларина.
Позже потерпевшая осознала, что разговаривала с телефонным мошенником и обратилась в правоохранительные органы. В настоящее время принимаются все необходимые меры для установления и задержания злоумышленника. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU