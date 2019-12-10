2019-12-10T09:38:18+03:00
Происшествия

«Освобождение сына» обошлось тюменке в 130 тысяч рублей

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменка хотела освободить сына и попала на деньги.Тюменка хотела освободить сына и попала на деньги.Фото: Ольга Крыльцова
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В тюменскую полицию поступило заявление от местной жительницы. Женщина сообщила, что стала жертвой мошенников.

– Злоумышленник представился ей сотрудником полиции. В ходе разговора неизвестный под предлогом освобождения сына потерпевшей от уголовной ответственности за совершенное ДТП попросил перечислить на его счет более 130 тысяч рублей. Доверчивая тюменка выполнила все указания звонившего и перевела указанную сумму через мобильное приложение, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Алина Ларина.

Позже потерпевшая осознала, что разговаривала с телефонным мошенником и обратилась в правоохранительные органы. В настоящее время принимаются все необходимые меры для установления и задержания злоумышленника. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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