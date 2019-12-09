2019-12-09T10:36:07+03:00
Здоровье

В Тюмени у ВИЧ-диссидентки отобрали больного ребенка. Женщина пыталась скрыться с дочкой

Местная жительница отказывается лечить свое чадо
Вадим Бегун
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В Тюмени у ВИЧ-диссидентки отобрали больного ребенка. Фото - pixabay.com.В Тюмени у ВИЧ-диссидентки отобрали больного ребенка. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени судебные приставы разыскивали ВИЧ-диссидентку. Соответствующие органы решили отобрать больного ребенка у женщины.

– Три дня назад суд вынес решение немедленно ограничить в родительских правах 36-летнюю мать ребенка и передать девочку органам опеки. В этот же день было возбуждено исполнительное производство, специалисты выехали по всем известным адресам, где могли бы находиться мать с ребенком. Но их нигде не было, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

На одном из адресов проживала бабушка, однако пожилая женщина отказалась сообщать, где находится ее дочь и внучкой. Лишь спустя сутки удалось выйти на контакт с матерью, и убедить бабушку и мать привезти ребенка в медицинское учреждение.

В ведомстве отметили, что органы опеки разрешили бабушке ухаживать за малышкой во время лечения. В настоящее время рассматривается вопрос об оформлении бабушке опекунства над малышом.

Изначально эту истории подняла в социальных сетях Елена Трифонова-Лоскутова. В посте в социальной сети она рассказала, что ВИЧ-диссидентку ищут судебные приставы.

СПРАВКА «КП»

Несмотря на право родителей и законных представителей отказываться от медицинского вмешательства, право на жизнь и здоровье принадлежит самому ребенку. Если действия родителей представляют угрозу ребенку, то государство вправе применять меры по его защите. Мать ребенка имеет возможность потом восстановить свои родительские права, но только после того, как опасность будет отведена.

КСТАТИ

Проблема ВИЧ-диссидентов в Тюмени стоит очень остро: два года назад в городе умерла девочка, мать которой отрицала существование болезни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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