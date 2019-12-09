2019-12-09T09:57:15+03:00
Экономика

Александр Моор открыл в Тюмени «Губернаторские чтения»

Основная тема – конкурентные преимущества региона
Алексей КОСЕНЧУК
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Основной доклад о конкурентных преимуществах представит доктор экономических наук, член-корреспондент РАН Сергей Афонцев.Основной доклад о конкурентных преимуществах представит доктор экономических наук, член-корреспондент РАН Сергей Афонцев.Фото: Алексей КОСЕНЧУК
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«Конкурентные преимущества Тюменской области: как развивать, где использовать?» – основная тема «Губернаторских чтений», которые проходят в эти минуты в областной библиотеке имени Менделеева.

Цикл мероприятий открыл глава региона Александр Моор. По словам главы субъекта, «Губернаторские чтения» предназначены для того, чтобы задуматься о будущем Тюменской области и о ее образе.

– Иногда очень важно свежим и независимым взглядом посмотреть, какие перспективы есть у нашего региона и какие отрасли мы ещё не охватили. Вот на эти вопросы мы и будем искать ответы во время «Губернаторских чтений», – отметил Александр Моор.

Глава региона также поблагодарил компанию «СИБУР» за помощь в организации «Чтений». По его мнению, такая помощь означает то, что треугольник «власть – бизнес – общество» в Тюменской области работает.

Отметим, что основной доклад о конкурентных преимуществах представит доктор экономических наук, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой мировой экономики экономического факультета им. М. В. Ломоносова Сергей Афонцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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