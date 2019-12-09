2019-12-09T09:21:03+03:00
Происшествия

Мужчина выпал из окна многоэтажки в Тюмени и разбился

Очевидцы сообщают, что местный житель был в состоянии наркотического опьянения
Вадим Бегун
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В Тюмени мужчина разбился, выпав из окна 7 этажа. Фото - очевидцы.В Тюмени мужчина разбился, выпав из окна 7 этажа. Фото - очевидцы.
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В Тюмени накануне, 8 декабря, случилась трагедия. Из окна многоэтажки выпал мужчина. Приехавшим на место ЧП медикам оставалось лишь констатировать смерть тюменца.

Как сообщили очевидцы, трагедия произошла около трех часов ночи на улице 50 лет ВЛКСМ, 15/1. Здесь молодой человек в состоянии наркотического опьянения выпал из окна 7-го этажа.

– Бригада прибыла на вызов по данному адресу в 3.16. Была констатирована смерть пострадавшего, – сообщили в пресс-службе станции скорой медицинской помощи Тюмени.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, пишет «МегаТюмень».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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