Мужчина выпал из окна многоэтажки в Тюмени и разбился

СЕГОДНЯ 08:23 2019-12-09T09:21:03+03:00

В Тюмени мужчина разбился, выпав из окна 7 этажа. Фото - очевидцы.

Очевидцы сообщают, что местный житель был в состоянии наркотического опьянения

Изменить размер текста: A A

В Тюмени накануне, 8 декабря, случилась трагедия. Из окна многоэтажки выпал мужчина. Приехавшим на место ЧП медикам оставалось лишь констатировать смерть тюменца.

Как сообщили очевидцы, трагедия произошла около трех часов ночи на улице 50 лет ВЛКСМ, 15/1. Здесь молодой человек в состоянии наркотического опьянения выпал из окна 7-го этажа.

– Бригада прибыла на вызов по данному адресу в 3.16. Была констатирована смерть пострадавшего, – сообщили в пресс-службе станции скорой медицинской помощи Тюмени.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, пишет «МегаТюмень».

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU