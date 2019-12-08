Отопление в доме, где взорвался газ, тюменские службы восстановят 10 декабря
Сегодня, 8 декабря, в Тюмени прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Встреча комиссии состоялась на территории пострадавшего в результате взрыва бытового газа дома №10а по улице Павла Шарова. Были приняты ряд важных решений по устранению последствий происшествия.
Так, до 12 декабря АО «Газпром газораспределение Север» обеспечит восстановление газоснабжения многоквартирного дома.
До 9 декабря «УК Дуэт» совместно с застройщиком -Тюменской домостроительной компанией организует обследование строительных конструкций дома на безопасность.
Заключение экспертов будут представлены в комиссию по ЧС. Также этим организациям до вторника, 10 декабря, необходимо обеспечить восстановление теплового контура и инженерных сетей дома, и предоставить план восстановления общего имущества дома.
За сохранностью имущества и за порядком на территории будут следить сотрудники полиции.
Кроме того, жильцы дома, чьи квартиры пострадали в результате взрыва, получат соцвыплаты из средств бюджета города.
Напомним, взрыв бытового газа в доме 10а на улице Павла Шарова в Тюмени произошел около шести вечера 7 декабря. Погиб один человек, пострадали трое.
ИСТОЧНИК KP.RU