Пошел на рекорд: в Тюмени водителя трижды ловили пьяным за рулем

СЕГОДНЯ 07:40 2019-12-09T08:36:43+03:00

В Тюмени пьяного водителя отправили в колонию на полтора года. Фото - pixabay.com.

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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 43-летнего местного жителя. Он сел за руль в нетрезвом виде, причем не в первый раз.

– Около пяти часов утра 3 апреля этого года на улице Федюнинского автоинспекторы остановили ВАЗ-21102. Выяснилось, что водитель находился в состоянии опьянения и был лишен водительских прав. В августе прошлого года мужчина уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду, а в декабре того же года был осужден к условной мере наказания. Однако должных выводов для себя не сделал, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд по совокупности приговоров назначил подсудимому 1 год 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и на 2 года 10 месяцев лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

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ИСТОЧНИК KP.RU