2019-12-09T06:20:43+03:00
Происшествия

Мошенник убедил тюменца перевести ему все накопленные средства

По факту кражи возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Мошенник убедил тюменца перевести ему все накопленные средства.Мошенник убедил тюменца перевести ему все накопленные средства.Фото: Ольга Крыльцова
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В дежурную часть уватской полиции обратился житель села Демьянка с заявлением о хищении. С банковской карты мужчины пропало более 63 тысяч рублей.

– Заявитель сообщил, что ему поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником одного из банков и сообщил о попытке взлома счета владельца. Для предотвращения несанкционированных действий и для сохранения денег злоумышленник убедил мужчину в необходимости заблокировать банковскую карту и перевести имеющуюся сумму на виртуальный счет, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Далее, звонивший запросил данные карты, а также одноразовый пароль из смс-сообщения для подтверждения операции. Потерпевший послушно выполнил все требуемые действия. Вскоре после завершения разговора житель Демьянки получил смс-уведомление о списании денежных средств.

Поняв, что стал жертвой мошенника он обратился в правоохранительные органы. По описанному выше факту возбуждено уголовное дело, мошеннику грозит до шести лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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