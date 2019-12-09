Мошенник убедил тюменца перевести ему все накопленные средства
В дежурную часть уватской полиции обратился житель села Демьянка с заявлением о хищении. С банковской карты мужчины пропало более 63 тысяч рублей.
– Заявитель сообщил, что ему поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником одного из банков и сообщил о попытке взлома счета владельца. Для предотвращения несанкционированных действий и для сохранения денег злоумышленник убедил мужчину в необходимости заблокировать банковскую карту и перевести имеющуюся сумму на виртуальный счет, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
Далее, звонивший запросил данные карты, а также одноразовый пароль из смс-сообщения для подтверждения операции. Потерпевший послушно выполнил все требуемые действия. Вскоре после завершения разговора житель Демьянки получил смс-уведомление о списании денежных средств.
Поняв, что стал жертвой мошенника он обратился в правоохранительные органы. По описанному выше факту возбуждено уголовное дело, мошеннику грозит до шести лет лишения свободы.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU