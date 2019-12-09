2019-12-09T05:40:46+03:00
Общество

На улице Ленина в Тюмени почти на два часа отключат светофоры

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Вадим Бегун
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На улице Ленина в Тюмени почти на два часа отключат светофоры. Фото - pixabay.com.На улице Ленина в Тюмени почти на два часа отключат светофоры. Фото - pixabay.com.
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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 9 декабря, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 13.00 до 17.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Дамбовской и Губкина, с 09.00 до 19.00 – на пересечении улиц Льва Толстого и Пролетарской, а также с 9.00 до 11.00 на пересечении улиц Ленина и Перекопской.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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