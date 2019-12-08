2019-12-08T17:00:11+03:00
Общество

Тюменцам рассказали, как защитить себя от вирусов

Лук, чеснок и вакцинация создадут серьезный барьер
Алена Кульмухаметова
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Тюменцам рассказали, как защитить себя от вирусов. Фото с сайта pixabay.comТюменцам рассказали, как защитить себя от вирусов. Фото с сайта pixabay.com
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Синоптики обещают теплый декабрь, а именно такая погода благоприятствует распространению вирусов.

Врач поликлиники №12 Лариса Андросова рассказала, что в городе ожидаются такие инфекции как ОРВИ, грипп и осложнения в виде пневмонии.

По словам медика, защитить себя можно прививкой. Вакцинация уже закончилась, но эпидемия не началась, поэтому пока желающие еще могут поставить прививку.

К слову, кроме прививки от гриппа, которая ставится ежегодно, есть еще вакцинация от пневмококковой инфекции. Такую прививку ставят раз в пять лет, чтобы избежать самых страшных осложнений от гриппа. Особенные показания для этой вакцинации – у людей с хроническими бронхитами, астмой, ишемией, гипертонией.

Надежной защитой от вирусов могут стать лук и чеснок. Они помогут создать барьер от инфекции, но ими, конечно, не следует лечиться. Для лечения есть свои методы и противовирусные препараты. В межсезонье следует пить витамины: аскорбиновую кислоту, комплексы. Но здесь тоже желательно проконсультироваться у врача.

Кроме того, медики советуют в период обострения инфекций избегать массовых скоплений людей: мыть не только руки, но и лицо после посещения людных мест, а также стирать одежду, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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