В Тюменской области заасфальтируют несколько грунтовых сельских дорог
Объем финансирования ремонта дорог областного значения в сельских муниципалитетах региона на 2020 год увеличен практически в два раза. Об этом рассказал заместитель губернатора Тюменской области, начальник Главного управления строительства Сергей Шустов.
По его словам, в результате увеличения финансирования целый ряд сельских грунтовых дорог получит твердое покрытие. Кроме того, в два раза увеличены расходы бюджета на ремонт муниципальных дорог.
Было отмечено, что общая протяженность дорог областного значения составляет 8,8 тыс. км, муниципальных дорог – 9,2 тыс. км. Ежегодно в Тюменской области ремонтируется не менее 500 км таких дорог, сообщает «Тюменская линия».
ИСТОЧНИК KP.RU