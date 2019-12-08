СЕГОДНЯ 15:58 2019-12-08T16:19:14+03:00

В Тюменской области заасфальтируют несколько грунтовых сельских дорог. Фото с сайта pixabay.com

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Объем финансирования ремонта дорог областного значения в сельских муниципалитетах региона на 2020 год увеличен практически в два раза. Об этом рассказал заместитель губернатора Тюменской области, начальник Главного управления строительства Сергей Шустов.

По его словам, в результате увеличения финансирования целый ряд сельских грунтовых дорог получит твердое покрытие. Кроме того, в два раза увеличены расходы бюджета на ремонт муниципальных дорог.

Было отмечено, что общая протяженность дорог областного значения составляет 8,8 тыс. км, муниципальных дорог – 9,2 тыс. км. Ежегодно в Тюменской области ремонтируется не менее 500 км таких дорог, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU