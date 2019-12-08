2019-12-08T13:29:26+03:00
Общество

В Ялуторовске в 14 раз попытаются испечь самый большой блин

Пока все старания заканчиваются провалом
Алена Кульмухаметова
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В Ялуторовске в 14 раз попытаются испечь самый большой блин. Фото с сайта pixabay.comВ Ялуторовске в 14 раз попытаются испечь самый большой блин. Фото с сайта pixabay.com
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В 2020 году Масленичные гуляния в Ялуторовске пройдут в первый день весны. Как рассказала главная теща Сибирской Масленицы Лариса Макарова, зрителей вновь ждет захватывающие состязания блинопеков.

«Битва блинопеков» привлекает жителей и гостей города, и, возможно, сможет выйти на мировой уровень.

Напомним, что уже на протяжении 13 лет в Ялуторовске выпекают масленичный трехметровый блин. Рецепт традиционного лакомства держится в секрете. Известно, что для приготовления теста в последний раз потребовалось 300 литров молока, 6 тысяч яиц и 400 килограммов муки. Но перевернуть блин так и не вышло у блинопеков. Во время очередной 14 попытки у ялуторовчан есть все шансы попасть в Книгу рекордов страны.

В мире есть удачные попытки испечь блин круглой формы. Самый большой круглый блин был испечен в Великобритании в 1994 году. Его диаметр составил 15,01 метра, толщина - 2,5 см, а масса – 3 тонны. Этот гигантский блин зарегистрирован в Книге рекордов Гиннеса, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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