СЕГОДНЯ 12:52 2019-12-08T12:55:59+03:00

Автоинспекторы рассказали тюменцам можно ли ставить зимой на авто только две шипованных шины? Фото: pixabay.com

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С 1 декабря 2019 года в России в силу вступил закон об обязательной установке зимних шин на автомобили в течение календарной зимы. Это прописано в техническом регламенте Таможенного союза.

В Госавтоинспекции Тюменской области рассказали, что с 1 декабря по 29 февраля эксплуатация машин, неукомплектованных зимней резиной, запрещается. Однако пока административный кодекс никакого наказания за езду на летней резине в холодное время года не предусматривает, сотрудники ГИБДД могут только рекомендовать переобуть автомобиль.

При этом, если на транспортном средстве на одну ось установлены шины различных размеров, с разным рисунком протектора, морозостойкие и неморозостойкие, ошипованные и нет, то это уже является технической неисправностью и за это положен штраф.

Также запрещено эксплуатировать автомобиль с двумя летними и двумя зимними шинами, сообщает «АиФ - Западная Сибирь».

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ИСТОЧНИК KP.RU