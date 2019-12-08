2019-12-08T11:35:37+03:00
Общество

Жительницы Уватского района выстраивались в очередь на выездной маммограф

В работе с населением помогали волонтеры
Алена Кульмухаметова
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Жительницы Уватского района выстраивались в очередь на выездной маммографЖительницы Уватского района выстраивались в очередь на выездной маммографФото: pixabay.com
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Передвижной маммограф тюменского МКМЦ «Медицинский город» впервые прибыл в Уватский район. Волонтеры заранее обошли население и поговорили с женщинами о своевременной профилактике рака молочной железы».

По словам главного врача уватской больницы Азата Кинчагулова, обследование прошли 474 женщины:

- Было запланировано около 360 женщин. Но в селах их приходило гораздо больше, выстраивались очереди. У нас есть маммограф, но он пока еще аналоговый и находится в самой больнице – не всегда это удобно для жительниц. А здесь впервые к нам приехал передвижной цифровой маммограф. По предварительным результатам наши жительницы здоровы, но со снимками предметно еще будут работать врачи».

Полторы недели современный передвижной маммограф колесил по Уватскому району, сделав семь остановок, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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