СЕГОДНЯ 10:09 2019-12-08T12:15:28+03:00

Исетские агропредприятия заинтересованы в участии в нацпроекте по производительности труда и поддержке занятости

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Обсуждение возможности участия предприятий Исетского района в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» прошло во время рабочей встречи представителей сельхозпредприятий и организаций по переработке сельскохозяйственной продукции с представителями правительства Тюменской области, Федерального центра компетенций в сфере производительности труда и регионального центра компетенций в сфере производительности труда.

Два года назад Тюменская область в качестве пилотного региона вошла в федеральную приоритетную программу «Повышение производительности труда и поддержка занятости». С 2018 года реализуется государственная программа Тюменской области «Повышение конкурентоспособности экономики», а в этом году приоритетную программу трансформировали в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости».

Тем предприятиям, которые заинтересованы в участии в нацпроекте, оказывается помощь в реализации проекта по повышению производительности труда на выбранном пилотном участке. Это возможно за счет оптимизации внутренних процессов и внедрения организационных инноваций в производственные и управленческие процессы.

Несколько представителей агропредприятий Исетского района выразили пожелание присоединиться к национальному проекту.

ИСТОЧНИК KP.RU