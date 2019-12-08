2019-12-08T08:44:05+03:00
Общество

Волонтеры готовят тюменцев к чрезвычайным ситуациям

Подготовку будут проводить сотрудники МЧС и городской станции скорой медицинской помощи
Алена Кульмухаметова
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Волонтеры готовят тюменцев к чрезвычайным ситуациямВолонтеры готовят тюменцев к чрезвычайным ситуациямФото: pixabay.com
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Тюменские спасатели и фельдшера скорой помощи подготовят горожан к чрезвычайным ситуациям. Мастер-классы по оказанию первой помощи при ДТП, ожогах и поражениях током проведут волонтеры проекта Team Force.

По словам общественника Николая Петренко, подготовка поможет тюменцам быть готовыми к любым чрезвычайным ситуациям. Курсы по подготовке к реагированию на ЧС было решено создать после того, как Николай стал свидетелем неподготовленности волонтеров и организаторов городских мероприятий. В качестве примера он назвал фестиваль "Жара" в 2018 году, когда внезапно налетевший ураганный ветер сносил и переворачивал шатры, установленные на площади 400-летия Тюмени.

Подготовку будут проводить сотрудники МЧС России по Тюменской области и городской станции скорой медицинской помощи. Первый мастер-класс по сердечно-легочной реанимации с отработкой практических навыков пройдет на базе скорой помощи 8 декабря, начало в 15 часов. До 14 декабря пройдет всего четыре мастер-класса.

Финальным станет конкурс профессионального мастерства, в котором можно будет проверить полученные навыки в условиях, максимально приближенных к реальным. На курсы могут прийти любые желающие, участие бесплатное, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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