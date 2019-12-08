2019-12-08T06:15:52+03:00
Общество

Погода в Тюмени 8 декабря: тепло, слякоть и гололед

К вечеру немного подморозит
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Погода в Тюмени 8 декабря: тепло, слякоть и гололедПогода в Тюмени 8 декабря: тепло, слякоть и гололедФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В воскресенье 8 декабря в Тюмени облачная погода, возможен небольшой мокрый снег. Ветер западный, юго-западный 4-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0, -3 градуса.

По югу Тюменской области в отдельных районах гололедные явления. Ветер юго-западный, западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +2, -3 градусов.

В старину люди анализировали природные явления и по народным приметам на 8 декабря пытались предсказать погоду на ближайшее время. Так, если идёт снег, то лето будет дождливым. Если на водоемах поверх льда видна вода, то скоро потеплеет и дождь пойдёт. Если много снега на земле лежит, то год урожайным будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школа Тюменского района признана одной из лучших образовательных учреждений с этнокультурым компонентом
Волонтеры готовят тюменцев к чрезвычайным ситуациям
Тюменским родителям рассказали, могут ли в школе собирать деньги на новогодние подарки
«Тюменская ярмарка» поставила выставочный рекорд осени
Онкозаболевания ЖКТ у жителей Тюменской области всё чаще выявляют на ранних стадиях
В Тюменском районе развернулась военно-историческая реконструкция «Битва под Москвой»
В тобольской больнице появились два аппарата для восстановления двигательных функций пациента
Тюменские выпускники написали итоговое сочинение
Тюменцам из пострадавшего при взрыве бытового газа дома предложили заселиться в гостиницу «Колос»
У Тюменской области лучшие показатели в УФО по кассовому исполнению реализации нацпроектов
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти человека при взрыве в многоквартирном доме в Тюмени
Бойцы и командиры поисковых отрядов Тюменской области наметили планы на 2020 год
Угрозы обрушения дома после взрыва на улице Шарова в Тюмени для жильцов нет
В Тюмени пройдёт показ спектакля с участием «особенных» детей
Молодой тюменский учёный работает над альтернативными источниками энергии в Арктике
В Тюменской области пройдёт XXXI историко-культурный фестиваль «Декабристские вечера»
Появились первые подробности взрыва в доме на улице Шарова в Тюмени
Губернатор взял на контроль ситуацию со взрывом в многоквартирном доме в Тюмени