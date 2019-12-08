Погода в Тюмени 8 декабря: тепло, слякоть и гололед

СЕГОДНЯ 06:15 2019-12-08T06:15:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье 8 декабря в Тюмени облачная погода, возможен небольшой мокрый снег. Ветер западный, юго-западный 4-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0, -3 градуса.

По югу Тюменской области в отдельных районах гололедные явления. Ветер юго-западный, западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +2, -3 градусов.

В старину люди анализировали природные явления и по народным приметам на 8 декабря пытались предсказать погоду на ближайшее время. Так, если идёт снег, то лето будет дождливым. Если на водоемах поверх льда видна вода, то скоро потеплеет и дождь пойдёт. Если много снега на земле лежит, то год урожайным будет.

ИСТОЧНИК KP.RU