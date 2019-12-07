2019-12-07T21:41:30+03:00
Звезды

В Тюменском районе развернулась военно-историческая реконструкция «Битва под Москвой»

Мероприятие прошло в рамках XVIII областного военно-патриотического образовательного слета «Юные ратники»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: АванпостФото: Аванпост
Изменить размер текста:

В селе Онохино Тюменского района 5 декабря развернулась военно-историческая реконструкция «Битва под Москвой», которая прошла в рамках XVIII областного военно-патриотического образовательного слета «Юные ратники». Как сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, мероприятие прошло в День воинской славы (День начала контрнаступления Красной армии против немецко-фашистских войск 1941 года под Москвой).

Организаторам удалось воссоздать реальное историческое событие – бой за деревню Крюково. Историки говорят, что немецко-фашистские войска сделали деревню своим опорным пунктом на подступах в Москве. Для самих юных участников реконструкция – событие незабываемое. По словам воспитанника специализированной группы добровольной подготовки к военной службе Тобольска Николая Сосновкина, на таком эмоциональном подъёме не пугали непрерывно раздававшиеся взрывы и автоматные очереди.

– Лично окунувшись в атмосферу боя со взрывами, огнем и отчаянным сопротивлением вражеских частей и осознавая, что это лишь воссоздание того события, а не реальность, я понимаю насколько смелыми, ответственными и сильными духом были наши деды и прадеды, столкнувшиеся лицом к лицу со смертью и врагом и не отступившие в этой схватке ни на шаг, – говорит Коля.

Режиссёрами реконструкции стала молодая команда педагогов и инструкторов центра «Аванпост», которая выиграла грант федерального агентства «Росмолодёжь». На эти средства битва и была реконструирована. Воссозданием событий легендарной битвы занимались по документам исторической хроники, цифрам и деталям событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Онкозаболевания ЖКТ у жителей Тюменской области всё чаще выявляют на ранних стадиях
В тобольской больнице появились два аппарата для восстановления двигательных функций пациента
Тюменские выпускники написали итоговое сочинение
Тюменцам из пострадавшего при взрыве бытового газа дома предложили заселиться в гостиницу «Колос»
У Тюменской области лучшие показатели в УФО по кассовому исполнению реализации нацпроектов
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти человека при взрыве в многоквартирном доме в Тюмени
Бойцы и командиры поисковых отрядов Тюменской области наметили планы на 2020 год
Угрозы обрушения дома после взрыва на улице Шарова в Тюмени для жильцов нет
В Тюмени пройдёт показ спектакля с участием «особенных» детей
Молодой тюменский учёный работает над альтернативными источниками энергии в Арктике
В Тюменской области пройдёт XXXI историко-культурный фестиваль «Декабристские вечера»
Появились первые подробности взрыва в доме на улице Шарова в Тюмени
Губернатор взял на контроль ситуацию со взрывом в многоквартирном доме в Тюмени