В Тюменском районе развернулась военно-историческая реконструкция «Битва под Москвой»

7 Дек. 20:31 2019-12-07T21:41:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе Онохино Тюменского района 5 декабря развернулась военно-историческая реконструкция «Битва под Москвой», которая прошла в рамках XVIII областного военно-патриотического образовательного слета «Юные ратники». Как сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, мероприятие прошло в День воинской славы (День начала контрнаступления Красной армии против немецко-фашистских войск 1941 года под Москвой).

Организаторам удалось воссоздать реальное историческое событие – бой за деревню Крюково. Историки говорят, что немецко-фашистские войска сделали деревню своим опорным пунктом на подступах в Москве. Для самих юных участников реконструкция – событие незабываемое. По словам воспитанника специализированной группы добровольной подготовки к военной службе Тобольска Николая Сосновкина, на таком эмоциональном подъёме не пугали непрерывно раздававшиеся взрывы и автоматные очереди.

– Лично окунувшись в атмосферу боя со взрывами, огнем и отчаянным сопротивлением вражеских частей и осознавая, что это лишь воссоздание того события, а не реальность, я понимаю насколько смелыми, ответственными и сильными духом были наши деды и прадеды, столкнувшиеся лицом к лицу со смертью и врагом и не отступившие в этой схватке ни на шаг, – говорит Коля.

Режиссёрами реконструкции стала молодая команда педагогов и инструкторов центра «Аванпост», которая выиграла грант федерального агентства «Росмолодёжь». На эти средства битва и была реконструирована. Воссозданием событий легендарной битвы занимались по документам исторической хроники, цифрам и деталям событий.

ИСТОЧНИК KP.RU