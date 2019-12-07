2019-12-07T20:05:25+03:00
Здоровье

В Тобольской больнице появились два аппарата для восстановления двигательных функций пациента

Оборудование закуплено в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тобольской больнице появились два аппарата для восстановления двигательных функций пациентаВ Тобольской больнице появились два аппарата для восстановления двигательных функций пациента
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Два высокотехнологичных аппарата общей стоимостью более 4,5 миллионов рублей для восстановления двигательных функций пациента появилось в тобольской Областной больнице №3. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, оборудование закуплено в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Аппараты используют методы роботизированной механотерапии с биологической обратной связью. Тренажёры доказали высокую эффективность физической реабилитации перенесших инфаркты. Благодаря терапии сроки реабилитации значительно сокращаются даже у тех пациентов, у которых выявлены выраженные двигательные нарушения.

По словам заведующей первично сосудистым отделением Натальи Ковальчук, на новом аппарате пациент может не только механически выполнять упражнения. Если недостаточно силы мышц, то электростимуляция помогает их сокращению и улучшает движения пациента.

- Процесс восстановления идет быстрее, так как воздействие оказывается как на мышцы, так и на головной мозг — все системы организма, все его резервы участвуют в восстановлении. Результат поэтому должен быть и быстрее, и качественнее. Один из тренажеров предназначен для пациентов реанимации и палаты интенсивной терапии, - рассказала Наталья Ковальчук.

В тренажёр заложены задания, которые ориентированы на достижение цели, сопровождаемые звуковым и визуальным сигналом. Десять уровней сложности обеспечивают тренировку в пределах моторных навыков и тактильной чувствительности пациента. Вся полученная информация сохраняется в базе данных, что позволяет создать графический анализ и комплексный отчёт, который отражает лечебный процесс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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