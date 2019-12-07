Тюменские выпускники написали итоговое сочинение

СЕГОДНЯ 19:59 2019-12-07T20:25:46+03:00

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Около десяти тысяч выпускников школ Тюменской области написали итоговое сочинение. Его пишут все одиннадцатиклассники. Зачёт по нему дает допуск к Единому государственному экзамену.

Как рассказали в департаменте образования Тюменской области, ребятам нужно было выбрать одну из пяти предложенных тем и изложить свои мысли, используя 350 и более слов. Темы стали известны за 15 минут до старта, а вот направления – еще в начале учебного года. Пользоваться дополнительными материалами выпускникам запрещено, даже за фрагмент плагиата можно отправиться на пересдачу.

Чтобы получить хороший результат, школьникам нужно было показать умение аргументировать свою точку зрения, подкреплять аргументы примерами из художественной литературы, продемонстрировать свою грамотность (избежать речевых и орфографических ошибок). Добавим, что результаты выпускники уже узнают.

ИСТОЧНИК KP.RU