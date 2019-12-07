У Тюменской области лучшие показатели в УФО по кассовому исполнению реализации нацпроектов

СЕГОДНЯ 19:49 2019-12-07T20:19:55+03:00

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Тюменская область имеет лучшие показатели в УФО по кассовому исполнению запланированных мероприятий, что говорит о значительном потенциале области для успешной реализации национальных проектов. Об этом заявил главный федеральный инспектор Дмитрий Кузьменко во время встречи депутатов Тюменской облдумы с представителями региональных отделений политических партий и общественных объединений на тему «Реализация нацпроектов в Тюменской области».

По словам Дмитрия Кузьменко, на реализацию нацпроектов из региональных бюджетов в 2019 году по УФО выделено 147 млрд рублей, из которых трансферты из федерального бюджета составят более 47 млрд рублей.

– Дать эффект, то есть повысить качество жизни каждого человека, нацпроекты могут только при комплексной реализации, при планировании мероприятий на системной основе, – отметил главный федеральный инспектор.

Учитывая, что нацпроекты реализуются для людей, они должны иметь о нацпроектах исчерпывающую информацию. Между тем, по данным соцопросов, около трети населения России ничего не знают ни об одном национальном проекте. Как отметил Дмитрий Кузьменко, это подтверждает актуальность слов президента РФ о том, что людям нужно предъявлять плоды своей работы.

– Тюменская область по многим социально-экономическим показателям лидирует в российских рейтингах: в тройке лидеров национального инвестиционного рейтинга, в топе по предоставлению медицинских услуг. Тюмень – лучший город по качеству жизни населения. Это накладывает на региональную власть обязательства по удержанию столь высокого уровня и обеспечению повышенных требований жителей, – отметил Дмитрий Кузьменко.

Несмотря на некоторые недостатки, в Тюменской области реализация нацпроектов проходит успешно. Такую оценку даёт аппарат полномочного представителя президента РФ в УФО. По словам главного федерального инспектора, в регионе наработаны и внедрены передовые практики и технологии, которые могут быть использованы в других регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU