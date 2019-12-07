Бойцы и командиры поисковых отрядов Тюменской области наметили планы на 2020 год

СЕГОДНЯ 19:26 2019-12-07T19:33:48+03:00

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Более 80 бойцов и командиров поисковых отрядов Тюменской области приняли участие в образовательном слёте «Юные ратники», который прошёл с 3 по 5 декабря в центре «Алые паруса». Поисковики региона обменялись опытом и прошли обучение по образовательной программе «Школа поисковика». Познакомиться с работой тюменских поисковиков на слёт приехали коллеги из Луганска и Донецка.

В День Неизвестного солдата 3 декабря тюменские поисковики провели единый урок памяти в школах и вузах, приняли запросы на уточнение судеб участников Великой Отечественной войны и рассказали о работе по увековечению памяти павших защитников Отечества. Специалисты областного поискового центра организовали теоретические лекции и занятия, посвящённые поисковым работам, основам туристической подготовки, истории поискового движения в России и страницам Великой Отечественной войны.

Кроме того, участники слёта проверили знания в викторине в рамках подготовки к итоговому региональному тестированию по программе «Школа поисковика». Практические навыки бойцы закрепили на «Тропе поисковика». Также поисковики презентовали будущие проекты и наметили планы работ на 2020 год. Штаб областного поискового центра представил участникам слета «Юные ратники» литературно-музыкальную композицию, которая посвящена трагедии Второй ударной армии Волховского фронта и работе по увековечению памяти павших защитников Отечества.

На торжественном закрытии слёта 5 декабря руководитель областного поискового центра Артур Ольховский наградил победителей заочного конкурса «Нам дороги эти позабыть нельзя!».

ИСТОЧНИК KP.RU