В Тюменской области пройдёт XXXI историко-культурный фестиваль «Декабристские вечера»

СЕГОДНЯ 18:29 2019-12-07T19:06:54+03:00

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Традиционный, уже 31-й по счёту, областной историко-культурный фестиваль «Декабристские вечера», посвященный 190-летию со дня пребывания декабристов в Ялуторовске, пройдёт в Ялуторовске с 10 по 14 декабря. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, программа мероприятия очень насыщенная и интересная.

Начало фестиваля положит митинг на мемориале декабристам, которые отбывали ссылку в Ялуторовске, и торжественное открытие. Зрителям представят концертную программу с участием симфонического оркестра и хоровой капеллы Тюменской филармонии. Также в программу фестиваля вошли конкурсы рисунков, литературные гостиные, краеведческий фестиваль, экскурсии, шахматный турнир имени декабриста Вильгельма Тизенгаузена, «Декабристский бал» в школе имени Декабристов, студенческий и исторические балы для детей, Якушкинские чтения «Своей судьбой гордимся мы», салонный вечер «Достоевский и декабристы» и многое другое. Участники и гости фестиваля также могут отправиться на экскурсию «По декабристским местам Ялуторовска».

В день закрытия фестиваля, 14 декабря, пройдёт митинг и возложение цветов на мемориально-духовном комплексе. Также пройдёт концерт солистов, вокальных ансамблей и хоровых коллективов «Зимнее вдохновение» в детской школе искусств им. С. И. Мамонтова.

ИСТОЧНИК KP.RU