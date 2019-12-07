Тюменским супругам, прожившим вместе 55, 65 и 75 лет, будут вручать памятные медали

СЕГОДНЯ 17:49 2019-12-07T17:58:15+03:00

Медали начнут вручать с 2020 года, после их изготовления

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Губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании президиума регионального правительства вчера, 6 декабря, подписал распоряжение о поощрении семей Тюменской области, которые отмечают 55-, 65- и 75-летние юбилеи совместной жизни. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, ранее в регионе были учреждены памятные медали семейным парам, отмечающим 50-, 60- и 70-летие супружеской жизни. Такие награды с 2016 года уже получили 1280 супружеских пар.

Жители Тюменской области не единожды обращались с просьбой о поощрении семейных пар, проживших вместе 55, 65 и 75 лет. Александр Моор поддержал инициативу: по его мнению, мера повысит статус семьи и брака, а также послужит позитивным примером сохранения супругами традиций и семейных ценностей.

– Настоящая семья – это несколько поколений, когда старшие помогают растить внуков, а младшие учатся у них жизненной мудрости, где чтят семейные традиции и приумножают их. Семья играет особую роль в жизни каждого человека. Здесь мы получаем любовь, заботу и понимание, обретаем поддержку и опору, – отметил Александр Моор.

Медали начнут вручать с 2020 года, после их изготовления.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в июле пары, прожившие в браке от 30 до 50 лет, наградили медалями. Пятнадцать юбиляров были приглашены из Каскары, Винзилей, Марая, а также из самого областного центра. Пожилым тюменцам, которые бок о бок живут почти полвека, вручили медали «За любовь и верность».

ИСТОЧНИК KP.RU