Губернатор Александр Моор и гендиректор компании «Россети Тюмень» Алексей Солдатенко провели рабочую встречу

СЕГОДНЯ 17:34 2019-12-07T18:10:25+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор компании «Россети Тюмень» Алексей Солдатенко обсудили предварительные итоги работы энергетиков в 2019 году и перспективы дальнейшего сотрудничества. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в этом году коллектив филиала «Россети Тюмень» и «Тюменские распределительные сети» снизил уровень аварийности в зоне ответственности почти на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

На динамику повлияла реализованная ремонтная кампания, общий объём расходов на которую по Тюменской области превысил 1,2 млрд рублей. А ещё на 40% сократилась средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей. Полезный отпуск электроэнергии составил 7,8 млрд кВт*час. К сетям компании присоединились более 4,3 тысячи новых потребителей совокупной мощностью 120 мВт.

Большое внимание Алексей Солдатенко уделил реализации инвестиционной программы предприятия. Уже в декабре в Тюмени планируется пуск двух подстанций (ПС 110/10 кВ «Молодежная» и ПС 110/10 кВ «Причал»). Новые объекты дадут и новые возможности для развития города.

Как отметил Александр Моор, вопрос динамики отключения электросетей в Тюменском районе поднимается жителями муниципалитета. Район сегодня интенсивно развивается, здесь высокая плотность индивидуальной застройки. Глава региона попросил Алексея Солдатенко проанализировать ситуацию по развитию электросетевого хозяйства Тюменского района и усилить работу в этом направлении.

Кроме того, на встрече обсудили вопросы синхронизации действий правительства Тюменской области и энергокомпании для социально-экономического развития территорий. Алексей Солдатенко предложил несколько направлений по развитию Тюмени, в том числе по замене воздушных высоковольтных линий на кабельные. Это даст возможность активно развивать инфраструктуру Тюмени и использовать территории под объекты социального значения и парки.

ИСТОЧНИК KP.RU