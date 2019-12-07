2019-12-07T18:21:19+03:00
Экономика

В 2020 году тюменские предприятия заключат десятки контрактов на экспорт продукции

Внешнеэкономическая деятельность производителей проводится в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В 2020 году тюменские предприятия заключат десятки контрактов на экспорт продукцииВ 2020 году тюменские предприятия заключат десятки контрактов на экспорт продукцииФото: pixabay.com
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К середине 2020 года тюменские предприятия заключат около 30 контрактов на экспорт своей продукции за рубеж. Об этом сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства со ссылкой на руководителя регионального Центра поддержки экспорта Сергея Полухина.

По его словам, на новые рынки производителям помогают выходить три представительства региона, открытые правительством Тюменской области в 2019 году. Два работают в казахстанских городах Нур-Султан и Алматы, ещё один – в китайском Шанхае. Каждое подразделение курирует разные направления, в зависимости от востребованности продукции в той или другой стране. Как отметил Сергей Полухин, Центр поддержки экспорта активно поддерживает представительства, организуя поставки образцов продукции и консультируя менеджеров, которые работают с клиентами на местах.

– Только в Нурсултане, благодаря нашему сотрудничеству, свою продукцию представили уже порядка 20 тюменских производителей. Мы рассчитываем, что к середине следующего года компании заключат в общей сложности около 30 экспортных контрактов, – отметил Сергей Полухин.

Представительство в Шанхае сосредоточено на продвижении пищевых продуктов, в Казахстане – на продвижении машиностроения, металлообработки и подобной продукции. Также «филиалы» организуют переговоры тюменских экспортёров с потенциальными партнёрами и мониторят тендерные площадки.

По мнению Сергея Полухина, Тюменская область способна экспортировать не только сырьё и энергоресурсы.

– Сегодня всё больше представителей МСП начинают уверенно чувствовать себя на зарубежных рынках. Помощь в продвижении своих товаров за рубеж уже получили более 160 компаний. По итогам 2019 года объем поддержанного ЦПЭ экспорта продукции составит более трех миллионов долларов, – добавил Сергей Полухин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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