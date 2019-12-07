СЕГОДНЯ 16:18 2019-12-07T18:27:51+03:00

Иностранных студентов познакомили с экономикой и культурой Тюменской области. Фото с сайта pixabay.com

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С 28 ноября по 1 декабря в Тюмени проходил пятый Стэнфордский российско-американский форум, участниками которого стали 60 студентов из России, США, Великобритании и других стран.

Учащиеся мировых вузов встретились с губернатором Тюменской области Александром Моором, посетили Этнографический центр коренных народов Севера, музей «Россия – моя история», Школу перспективных исследований ТюмГУ и несколько крупных промышленных предприятий.

Также студенты посетили Тобольск, где на химическом комбинате познакомились с технологиями переработки нефти и газа, а в Музее семьи Николая II и Тобольском кремле больше узнали об истории сибирского края.

Добавим, что Стэнфордский форум проходит в России с 2008 года. Впервые региональный этап форума Тюмень приняла в 2015 году, с того времени областную столицу посетили более 200 иностранных студентов и аспирантов. В ходе поездок они заряжаются энергией для новых проектов по геополитике, экономике и даже космическим технологиям, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU