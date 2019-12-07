СЕГОДНЯ 16:08 2019-12-07T18:45:10+03:00

Тюменки позавидовали роженицам с Ямала из-за ценного подарка. Фото из группы "Типичная Тюмень" во ВКонтакте

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Пост зависти появился в паблике «Типичная Тюмень» в соцсети «ВКонтакте» вечером в пятницу. На него бурно отреагировали тюменки.

«В ЯНАО при рождении ребёнка выдают такие наборы родителям. Почему же в роддомах в Тюменской области не дарят такое роженицам?» – спрашивает аноним.

Недавно ставшие мамочками жительницы Тюменской области стали вспоминать свои скудные подарки при выписке малышей.

«Нам дарили пробник подгузников pampers (3шт.) и маленькие влажные салфетки», – вспоминает жительница Заводоуковска Наталья Пахомова.

«Нам дарят только подгузник фирмы «Памперс» (причём из самой их дорогой серии) и дисконтные карты фирмы «Пятёрочка», «Детский мир» и какой-то аптеки. Ну по крайней мере у меня был такой набор. И все...» – добавляет Ольга Петрова.

«В мае 2019-го рожала. Ничего не давали, даже листовки», – пишет Дарья Антибекова.

Подарочный набор «Малышу Ямала» началу вручать мамочкам арктического региона с 1 июня 2019 года. Толчком тому стала программа правительства РФ «Подарок новорождённому». В ней регионам рекомендовано до 2020 года ввести такую меру поддержки. Федеральный перечень состоит из 12 вещей, на усмотрение регионов этот список можно увеличить.

Так, на Ямале решили не ждать 2020 года и по инициативе губернатора расширили перечень подарочного набора до 44 предметов. В коробке-люльке, в которой малыш может спать, находятся муслиновые пеленки, фирменные средства по уходу за малышом, зимний и демисезонный комбинезоны, матрас, простыня, одеяло, ползунки боди нескольких размеров, шапочки, варежки, пинетки, подгузники. Общая стоимость одного набора составляет порядка 40 тысяч рублей.

В пресс-службе департамента здравоохранения по Тюменской области отметили, что различная социальная поддержка (то, что необязательно) – на усмотрение региона и имеющихся средств.

– Что-то в Тюменской области делается, чего нет в других регионах. Если этой же сферы коснуться, то у нас ЭКО с 2006 года бесплатное, а во всей стране об этом только в 2015 задумались, – добавила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

ИСТОЧНИК KP.RU