2019-12-07T17:54:57+03:00
Общество

Почти 2,5 тысячи тюменцев уехали жить за границу

Прирост населения составил почти 20 тысяч человек
Алена Кульмухаметова
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Почти 2,5 тысячи тюменцев уехали жить за границуПочти 2,5 тысячи тюменцев уехали жить за границуФото: pixabay.com
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В 2019 году более 48 тысяч человек выбрало постоянным местом жительства Тюменскую область. При этом специалисты отметили снижение потока мигрантов.

Согласно данным Тюменьстата на 1 октября 2019 года, в Тюменской области проживают 1 млн 533,3 тыс. человек – на 19,4 тыс. больше, чем год назад.

За 9 месяцев на ПМЖ в регион прибыло 48 тысяч 428 граждан. В том числе 40 тысяч 118 жителей из других регионов России, 8 тысяч 310 иностранцев. Из иностранцев 568 мигрантов прибыли из дальнего зарубежья, 7 тысяч 742 человека - из стран СНГ.

За этот же период 36 тысяч 189 жителей покинули Тюменскую область. 33 тысячи 807 человек предпочли другие регионы, 2 тысячи 382 человека - другие страны. При этом 325 человек эмигрировали в дальнее зарубежье, 2 тысячи 57 человек – в страны СНГ.

За январь – сентябрь 2019 года миграционный прирост составил 12 тысяч 239 человек. Естественный прирост – 2 тысячи 362 человека. В области за этот период родилось 14 тысяч 546 малышей. 12 тысяч 184 человека умерли, сообщил «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU

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