2019-12-07T14:34:33+03:00
Общество

Тюменские работодатели повышают квалификацию своих сотрудников

Затраты на организацию обучения возмещаются
Алена Кульмухаметова
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Тюменские работодатели повышают квалификацию своих сотрудниковТюменские работодатели повышают квалификацию своих сотрудниковФото: pixabay.com
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Сотрудники семнадцати предприятий Тюменской области направлены на обучение в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Как рассказали в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, работодатели сами определяют программу и образовательную организацию, где проходит обучение.

В соответствии с договорами, заключенными с центром занятости населения, затраты на организацию обучения работодателям возмещаются. Максимальный размер такого возмещения составляет до 60 тысяч рублей за 2 месяца обучения одного человека.

Так, одним из участников программы стал Западносибирский завод блочного технологического оборудования. Предприятие направило на обучение 76 человек – в их числе инженерно-технические работники и сотрудники отдела сбыта.

Всего с начала 2019 года завершили обучение 834 человека по таким профессиям, как наладчик станков, резчик по металлу, слесарь механосборочных работ, бухгалтер, экономист, специалист по охране труда и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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