2019-12-07T13:25:56+03:00
Общество

Участниками танцевального конкурса-фестиваля в Упорово станут более 200 человек

Команды репетируют творческие номера
Алена Кульмухаметова
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Участниками танцевального конкурса-фестиваля в Упорово станут более 200 человекУчастниками танцевального конкурса-фестиваля в Упорово станут более 200 человекФото: pixabay.com
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Более 200 жителей Упоровского района выйдут на сцену конкурса-фестиваля «Танцы без границ», который пройдет в Упорово 20 декабря.

Директор Центра культуры и досуга Татьяна Пестерева рассказала, что фестиваль успешно дебютировал в 2018 году и обещает стать традиционным.

Танцевальные команды уже выбирают творческие номера для выступлений. Каждая должна будет представить два танца: один на военную тематику в связи со стартовавшим годом 75-летия Великой Победы, второй – произвольный, в любом из танцевальных стилей и направлений.

Победителями фестиваля станут обладатели Гран-при, трех призовых мест и приза зрительских симпатий.

Будущие участники танцевальной битвы уже готовятся к ней. Как рассказала глава Видоновского сельского поселения Людмила Тумашова, один из танцев будет сюжетный, всем хочется выступить максимально ярко, без ошибок. Готовить костюмы помогают участницы клуба ветеранов «Серебряная нить», материал уже закупили и раскроили, сообщает ИА «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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