Молодым тюменкам рассказали, какого «зимнего» заболевания им следует бояться

СЕГОДНЯ 13:13 2019-12-07T13:39:15+03:00

Оно может развиться и при нулевой, и при плюсовых температурах

Изменить размер текста: A A

У людей со слабым иммунитетом нередко развиваются ознобыши. Заболевание проявляется на коже в виде красных, или розовато-синюшных, или синюшно-багровых отечных припуханий.

Медики рассказали, что ознобыши чаще всего появляются на открытых частях тела: на пальцах рук, кончике носа, щеках, ушных раковинах, пятках и оголенных щиколотках. «Любят» они и подростков с подвернутыми джинсами и открытыми щиколотками.

Участки припухания при ознобышах после согревания вызывают интенсивный зуд, позже – жжение и боль. Когда больной ложится в постель и тепло укрывается, зуд может становиться особенно сильным. Возникновению недуга способствуют гиповитаминоз, малокровие, сильная худоба или, наоборот, полнота. Болеют недугом преимущественно девочки 14–15 лет, девушки и молодые женщины.

По данным областного департамента здравоохранения, ежегодно в осенне-зимний период к врачам-дерматологам Тюменского областного кожно-венерологического диспансера с таким заболеванием обращается немало пациентов. Для избавления от болезни необходимо достаточное и полноценное питание, ношение в холодное время года теплых, свободных вещей. Открытые участки кожи перед выходом на холод рекомендуется смазывать жирными кремами. Детям перед прогулкой нужно смазывать личико детским кремом без содержания воды. Профилактикой обострений ознобышей служат закаливание, занятия физкультурой и спортом, сообщает «АиФ – Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU