В Тюмени при столкновении машины скорой и иномарки пострадал врач

СЕГОДНЯ 11:46 2019-12-07T13:28:00+03:00

В Тюмени при столкновении «скорой» и иномарки пострадал врач. Фото из группы "ЧС Тюмень" во ВКонтакте

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В дорожно-транспортном происшествии с участие легковушки «Хендай-Солярис» и кареты скорой медицинской помощи пострадал 22-летний врач.

По данным Госавтоинспекции Тюменской области, ДТП произошло 6 декабря около десяти часов вечера на перекрестке улиц Мориса Тореза и Герцена. Рядом с ТРЦ «Галерея Вояж», нарушив ПДД, в скорую врезалась водитель «Хендай-Солярис».

Как рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области, бригада медиков ехала на вызов. Спецмашина двигалась со спецсигналом и проблесковыми маячками. Один врач получил ушиб колена. На вызов больного была направлена другая бригада.

Виновница ДТП не пострадала.

Отметим, что в этот же день около десяти часов вечера на трассе Тюмень Ханты – Мансийск в Ярковском районе произошло массовое ДТП с участием большегруза и четырех легковых автомобилей. Пострадал один человек.

В департаменте здравоохранения Тюменской области информацию о ДТП подтвердили.

– В районе 22 часов произошло ДТП на трассе вблизи села Усалка. Один водитель из легкового авто был доставлен в больницу села Ярково с подозрением на перелом рёбер. Его состояние стабильное. Остальных участников ещё из двух легковых и фуры осмотрели на месте, доставка в стационар не потребовалась, – сообщили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU