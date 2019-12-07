В Тюмени при столкновении машины скорой и иномарки пострадал врач
В дорожно-транспортном происшествии с участие легковушки «Хендай-Солярис» и кареты скорой медицинской помощи пострадал 22-летний врач.
По данным Госавтоинспекции Тюменской области, ДТП произошло 6 декабря около десяти часов вечера на перекрестке улиц Мориса Тореза и Герцена. Рядом с ТРЦ «Галерея Вояж», нарушив ПДД, в скорую врезалась водитель «Хендай-Солярис».
Как рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области, бригада медиков ехала на вызов. Спецмашина двигалась со спецсигналом и проблесковыми маячками. Один врач получил ушиб колена. На вызов больного была направлена другая бригада.
Виновница ДТП не пострадала.
Отметим, что в этот же день около десяти часов вечера на трассе Тюмень Ханты – Мансийск в Ярковском районе произошло массовое ДТП с участием большегруза и четырех легковых автомобилей. Пострадал один человек.
В департаменте здравоохранения Тюменской области информацию о ДТП подтвердили.
– В районе 22 часов произошло ДТП на трассе вблизи села Усалка. Один водитель из легкового авто был доставлен в больницу села Ярково с подозрением на перелом рёбер. Его состояние стабильное. Остальных участников ещё из двух легковых и фуры осмотрели на месте, доставка в стационар не потребовалась, – сообщили в пресс-службе.
ИСТОЧНИК KP.RU