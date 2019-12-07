2019-12-07T13:21:48+03:00
Общество

Дневники Чехова, изданные в Тюменской области, презентуют в Москве

Готовится новый выпуск альманаха «Тобольск и вся Сибирь»
Алена Кульмухаметова
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Дневники Чехова, изданные в Тюменской области, презентуют в МосквеДневники Чехова, изданные в Тюменской области, презентуют в МосквеФото: pixabay.com
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В честь 160-летия со дня рождения знаменитого русского писателя Антона Павловича Чехова общественный благотворительный фонд «Возрождение Тобольска» издал дневники в двух томах.

Фонд представит издание в Доме Пашкова Российской государственной библиотеки 29 января 2020 года. Затем презентация путевого дневника писателя состоится в Тюмени, Тобольске и других городах.

Двухтомник дневников Чехова – объект изучения филологов, этнографов, краеведов, историков.

«По сибирскому тракту, от Тюмени до Томска, нет ни поселков, ни хуторов, а одни только большие села, отстоящие одно от другого на 20, 25 и даже на 40 верст. Усадеб по дороге не встречается, так как помещиков здесь нет; не увидите вы ни фабрик, ни мельниц, ни постоялых дворов... Единственное, что по пути напоминает о человеке, это телеграфные проволоки, завывающие под ветер, да верстовые столбы», – писал Антон Павлович.

Это путешествие повлияло на всё последующее творчество Чехова, а сам Чехов повлиял на творчество всех своих коллег по всему миру и на все времена, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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