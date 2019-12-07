Угроза убийством жене может лишить свободы жителя Заводоуковска
Семейный романтический вечер с алкоголем завершился для пары из Заводоуковска разбирательством в полиции.
Как рассказали в дежурной части полиции Заводоуковска, к ним обратилась 39-летняя местная жительницы с заявлением о том, что муж угрожает ей убийством. Прибывший на место происшествия участковый выяснил причину конфликта - супруги совместно употребляли алкоголь. Под хмелем между мужем и женой произошла ссора, в результате которой мужчина взял в руки нож и угрожал убить потерпевшую. Испугавшись, за свою жизнь, женщина позвонила в полицию.
Подозреваемый доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 2 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU