Больницу Ишима оснастили новым реабилитационном оборудованием

СЕГОДНЯ 08:14 2019-12-07T08:16:34+03:00

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В сосудистое отделение областной больницы №4 города Ишима поступило новое реабилитационное оборудование.

По данным департамента здравоохранения Тюменской области, аппараты для активно-пассивной разработки верхних и нижних конечностей специально разработан для реабилитации больных с неврологическими нарушениями после инсульта. Механотерапия помогает восстановить двигательную активность, улучшить подвижность суставов и мышц. Ее часто используют в сочетании с лечебной физкультурой, массажем или физиотерапией.

Реабилитационные мероприятия проводятся с первых суток поступления больного до его выписки, что позволяет максимально восстановить функции и сохранить способность человека к самообслуживанию.

ИСТОЧНИК KP.RU