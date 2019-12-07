СЕГОДНЯ 06:08 2019-12-07T06:13:05+03:00

Кто должен чистить снег на садичных участках в Тюмени? Фото: pixabay.com

Законно ли привлекать родителей или требовать с них деньги на дворника

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Должны ли родители тюменских детсадовцев чистить снег на уличных игровых площадках, где гуляют их дети? Этот вопрос волнует многих мам и пап.

В садиках города проблема решается по-разному, где-то есть дворники, где-то родители скидываются и нанимают работника, где-то расчищает сугробы воспитатель.

В департаменте образования администрации Тюмени рассказали, что уборку снега в каждом детском саду Тюмени осуществляет штатный сотрудник или клининговая служба, с которой заключается договор на уборку территории.

В том и другом случае четко прописывается территория, где производится уборка снега. При обильных снегопадах могут быть привлечены сторонние службы, которые производят механическую уборку и вывоз снега. В каждом конкретном детском саду эта работа организована индивидуально.

Если на прогулочных участках детского сада не производится своевременная уборка снега, то необходимо указать на это заведующему детским садом. В случае, если вопрос не будет решен, следует обратиться в департамент образования города Тюмени. При поступлении таких обращений проводится проверка.

Также в ведомстве рассказали, что руководителям муниципальных образовательных учреждений систематически указывается на недопущение сбора средств с родителей и привлечение их к исполнению обязанностей сотрудников учреждения.

Если говорить в общем, что участок, закрепленный за определенной детсадовской группой, - это рабочее место воспитателя, а оно, как известно, должно быть чистым. Потому, если нет дворника, то убирает снег сам воспитатель либо самостоятельно, либо вместе с детками (элемент трудовой деятельности), либо при добровольной помощи родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU