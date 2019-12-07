2019-12-07T06:13:05+03:00
Общество

Кто должен чистить снег на садичных участках в Тюмени?

Законно ли привлекать родителей или требовать с них деньги на дворника
Мария Васильева
Поделиться:
Кто должен чистить снег на садичных участках в Тюмени?Кто должен чистить снег на садичных участках в Тюмени?Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Должны ли родители тюменских детсадовцев чистить снег на уличных игровых площадках, где гуляют их дети? Этот вопрос волнует многих мам и пап.

В садиках города проблема решается по-разному, где-то есть дворники, где-то родители скидываются и нанимают работника, где-то расчищает сугробы воспитатель.

В департаменте образования администрации Тюмени рассказали, что уборку снега в каждом детском саду Тюмени осуществляет штатный сотрудник или клининговая служба, с которой заключается договор на уборку территории.

В том и другом случае четко прописывается территория, где производится уборка снега. При обильных снегопадах могут быть привлечены сторонние службы, которые производят механическую уборку и вывоз снега. В каждом конкретном детском саду эта работа организована индивидуально.

Если на прогулочных участках детского сада не производится своевременная уборка снега, то необходимо указать на это заведующему детским садом. В случае, если вопрос не будет решен, следует обратиться в департамент образования города Тюмени. При поступлении таких обращений проводится проверка.

Также в ведомстве рассказали, что руководителям муниципальных образовательных учреждений систематически указывается на недопущение сбора средств с родителей и привлечение их к исполнению обязанностей сотрудников учреждения.

Если говорить в общем, что участок, закрепленный за определенной детсадовской группой, - это рабочее место воспитателя, а оно, как известно, должно быть чистым. Потому, если нет дворника, то убирает снег сам воспитатель либо самостоятельно, либо вместе с детками (элемент трудовой деятельности), либо при добровольной помощи родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцы могут помочь детям из малообеспеченных семей поверить в новогоднее чудо
Угроза убийством жене может лишить свободы жителя Заводоуковска
Больницу Ишима оснастили новым реабилитационном оборудованием
Тюменская супергероиня Raven победила в косплей-конкурсе
Погода в Тюмени 7 декабря: стойкий плюс и мокрый снег
Жители против: в пригороде Тюмени отказались от идеи устанавливать вышку сотовой связи рядом с жилыми домами
Коллапс на Мельникайте, дома без воды и ресторан без алкоголя: публикуем главные новости Тюмени 6 декабря 2019
Юные тюменцы нарисуют на льду Туры огромную снежную открытку
Тюменцу светит 20 лет тюрьмы за килограмм «соли»
О мерах поддержки югорским предпринимателям расскажут через портал
Тобольск сияющий. Рассказываем, как город украсят к Новому году
Авиакомпания «ЮТэйр» оштрафована за задержку рейса до Тюмени
Региональный сосудистый центр в Югре дооснастят медицинским оборудованием
В Тюменской области резко возросло число ДТП с пострадавшими детьми
В Тюмени обанкротившийся научный центр едва не оставили без отопления
В Тюмени частная школа почти три года незаконно пользовалась тиром
Возле тобольского кафе произошла перестрелка. Двое в больнице
Половина жителей Нягани занимается малым и средним бизнесом
Банку УРАЛСИБ присвоен рейтинг работодателя на уровне B.hr – высокий уровень привлекательности
Транспортный коллапс на Мельникайте: столкнулось несколько машин, одна полоса стоит
Готовим теплые пледы: в Тюмени в новогоднюю ночь прогнозируется тридцатиградусный мороз
Высокотехнологичное оборудование в югорских больницах помогает спасать больше жизней
В Тюмени садик, две школы и 40 многоэтажек останутся без воды из-за нового водопровода
Известный тюменский ресторан чуть не остался без алкоголя под Новый год
«До сих пор жутко»: тоболяков среди ночи вывели из «заминированной» многоэтажки
Тюменские детсады примут малышей после ремонта в следующем году
Впечатлительным не смотреть. Жуткая авария произошла утром на тюменской трассе
Райффайзен-Онлайн: клиенты банка теперь могут открыть брокерский счет удаленно