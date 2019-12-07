СЕГОДНЯ 06:03 2019-12-07T06:03:04+03:00

Погода в Тюмени 7 декабря: стойкий плюс и мокрый снег. Фото с сайта pixabay.com

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В субботу 7 декабря в Тюмени ожидается пасмурная погода, небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 7-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +1 градусов.

В Тюменской области облачная погода. Днем небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, ветер юго-западный, западный 8-13 метров в секунду, температура воздуха днем составит -3, +2 градусов.

В народном календаре 7 декабря почитали Екатерину и смотрели на погоду. Если погода ясная 7 декабря, то зима холодной будет. Если же тепло за окном, то морозы ударят во второй половине декабря. Оттепель или туман предвещают сильное похолодание, которое наступит после Варвариного дня (17 декабря).

ИСТОЧНИК KP.RU