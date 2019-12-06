Жители против: в пригороде Тюмени отказались от идеи устанавливать вышку сотовой связи рядом с жилыми домами

СЕГОДНЯ 18:42 2019-12-06T19:04:51+03:00

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Для вышки одного из операторов сотовой связи найден новый земельный участок. Об этом сообщили в департаменте имущественных отношений Тюменской области. Изначально для размещения базовой станции оператору сдали в аренду землю в деревне Патрушева неподалеку от жилых домов. По всем характеристикам и назначению этот участок подходил для установки техобъекта.

Но когда в августе этого года жители увидели, что на зеленом пятачке в переулке Мирный, в непосредственной близости от домов, развернулись строительные работы, они обеспокоились. Настолько, что даже перекрыли улицу своими автомобилями, чтобы не позволить рабочим продолжить дело и выяснить все обстоятельства. Их протест помог – строительство затормозили на некоторое время, хотя уже было установлено основание вышки.

– Наш департамент вместе с администрацией Московского муниципального образования Тюменского района учли мнение жителей деревни и подобрали для размещения вышки другой земельный участок. На днях основание вышки в Патрушева уже было демонтировано, – рассказали в департаменте о принятом решении, которое должно устроить все стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU