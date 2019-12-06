Коллапс на Мельникайте, дома без воды и ресторан без алкоголя: публикуем главные новости Тюмени 6 декабря 2019

СЕГОДНЯ 16:02 2019-12-06T16:02:04+03:00

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1. В Тюмени на мосту на улице Мельникайте напротив торгового центра «Новый Магнат» столкнулись несколько автомобилей.

На мосту из столкнувшихся машин образовался «паровозик». Все подробности здесь.

На Мельникайте случился транспортный коллапс. Фото - читатели.

2. В Тюмени 11 декабря произойдет долгожданное событие: «Тюмень Водоканал» подключит новый водопровод к городской системе. Однако не обойдется без «жертв»: без воды на некоторое время останутся жители 41 многоэтажки.

Стальной водовод был построен 36 лет назад, гарантийный срок его службы истек еще в 2008 году. На нем часто фиксировали повреждения.

В Тюмени несколько районов на сутки останутся без воды. Фото - "Тюмень Водоканал".

3. Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области подал в суд на ресторан «Потаскуй». Там было выявлено нарушение по статье, которая регулирует учет и декларирование объема производства алкоголя.

Однако суд не оставит учредителей заведения без прибыли. Судья удовлетворил поданное ходатайство о принятии обеспечительных мер.

4. Страшная авария произошла сегодня около восьми утра на 305-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе. К сожалению, не обошлось без погибших.

Здесь столкнулись автомобили «Хендэ» и «Лада-Приора». По предварительным данным, водитель отечественной машины хотел обогнать другое авто.

5. Ханты-Мансийский суд оштрафовал «Ютэйр». В июле этого года самолет этой авиакомпании поднял в воздух пассажиров с пятичасовой задержкой.

Судно, отправляющееся по маршруту Казань –Уфа – Тюмень, не смогло вовремя вылететь в связи с технической неисправностью. Пассажирам пришлось порядка пяти часов дожидаться отправки самолета в аэропорту.

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ИСТОЧНИК KP.RU