2019-12-06T16:02:04+03:00
Общество

Коллапс на Мельникайте, дома без воды и ресторан без алкоголя: публикуем главные новости Тюмени 6 декабря 2019

Рассказываем о главных новостях дня
Вадим Бегун
Поделиться:
Рассказываем о главных новостях дня. Фото - pixabay.com.Рассказываем о главных новостях дня. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

1. В Тюмени на мосту на улице Мельникайте напротив торгового центра «Новый Магнат» столкнулись несколько автомобилей.

На мосту из столкнувшихся машин образовался «паровозик». Все подробности здесь.

На Мельникайте случился транспортный коллапс. Фото - читатели.

На Мельникайте случился транспортный коллапс. Фото - читатели.

2. В Тюмени 11 декабря произойдет долгожданное событие: «Тюмень Водоканал» подключит новый водопровод к городской системе. Однако не обойдется без «жертв»: без воды на некоторое время останутся жители 41 многоэтажки.

Стальной водовод был построен 36 лет назад, гарантийный срок его службы истек еще в 2008 году. На нем часто фиксировали повреждения.

В Тюмени несколько районов на сутки останутся без воды. Фото - "Тюмень Водоканал".

В Тюмени несколько районов на сутки останутся без воды. Фото - "Тюмень Водоканал".

3. Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области подал в суд на ресторан «Потаскуй». Там было выявлено нарушение по статье, которая регулирует учет и декларирование объема производства алкоголя.

Однако суд не оставит учредителей заведения без прибыли. Судья удовлетворил поданное ходатайство о принятии обеспечительных мер.

4. Страшная авария произошла сегодня около восьми утра на 305-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе. К сожалению, не обошлось без погибших.

Здесь столкнулись автомобили «Хендэ» и «Лада-Приора». По предварительным данным, водитель отечественной машины хотел обогнать другое авто.

5. Ханты-Мансийский суд оштрафовал «Ютэйр». В июле этого года самолет этой авиакомпании поднял в воздух пассажиров с пятичасовой задержкой.

Судно, отправляющееся по маршруту КазаньУфа – Тюмень, не смогло вовремя вылететь в связи с технической неисправностью. Пассажирам пришлось порядка пяти часов дожидаться отправки самолета в аэропорту.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Юные тюменцы нарисуют на льду Туры огромную снежную открытку
Тюменцу «светит» 20 лет тюрьмы за килограмм соли
О мерах поддержки югорским предпринимателям расскажут через портал
Тобольск сияющий. Рассказываем, как город украсят к Новому году
Авиакомпания «Ютэйр» оштрафована за задержку рейса до Тюмени
Региональный сосудистый центр в Югре дооснастят медицинским оборудованием
В Тюменской области резко возросло число ДТП с пострадавшими детьми
В Тюмени обанкротившийся научный центр едва не оставили без отопления
В Тюмени частная школа почти три года незаконно пользовалась тиром
Возле тобольского кафе произошла перестрелка. Двое в больнице
Половина жителей Нягани занимается малым и средним бизнесом
Банку УРАЛСИБ присвоен рейтинг работодателя на уровне B.hr – высокий уровень привлекательности
Транспортный коллапс на Мельникайте: столкнулось несколько машин, одна полоса стоит
Готовим теплые пледы: в Тюмени в новогоднюю ночь прогнозируется тридцатиградусный мороз
Высокотехнологичное оборудование в югорских больницах помогает спасать больше жизней
В Тюмени садик, две школы и 40 многоэтажек останутся без воды из-за нового водопровода
Известный тюменский ресторан чуть не остался без алкоголя под Новый год
«До сих пор жутко»: тоболяков среди ночи вывели из «заминированной» многоэтажки
Тюменские детсады примут малышей после ремонта в следующем году
Впечатлительным не смотреть. Жуткая авария произошла утром на тюменской трассе
Райффайзен-Онлайн: клиенты банка теперь могут открыть брокерский счет удаленно