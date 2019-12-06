2019-12-06T15:37:04+03:00
Общество

Юные тюменцы нарисуют на льду Туры огромную снежную открытку

Ребят вдохновило творчество Саймона Бека
Вадим Бегун
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На тюменской Туре нарисуют открытку. Фото - ДШИ имени Митинского.На тюменской Туре нарисуют открытку. Фото - ДШИ имени Митинского.
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На тюменской Туре появится снежная открытка. Необычное новогоднее поздравление для горожан подготовят пятьдесят юных художников и 7 преподавателей Детской художественной школы имени Митинского.

– С 10 по 15 декабря на реке Туре под мостом Влюбленных запланирован зимний арт-пикник «Орден Туры. Наследили». На идею создания изображения в виде больших снежинок на белоснежной плоскости реки Туры вдохновило творчество английского художника Саймона Бека, – рассказали в ДШИ имени Митинского.

Участники планируют создать арт-объект при помощи снегоступов, веревки и заранее приготовленных эскизов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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